Homeland

Allein im Regen

20th CenturyStaffel 1Folge 4
Allein im Regen

Allein im Regen

Homeland

Folge 4: Allein im Regen

48 Min.Ab 12

Mit Verkauf von wertvollem Schmuck scheint ein Anschlag in den USA finanziert zu werden. Die Spur einer Kette führt in einen als Waschsalon getarnten Umschlagplatz für Hehlerware. Während die CIA alle Kunden des Ladens auf Terrorverdächtige überprüft, verlangt Saul von Carrie, die Überwachung von Sergeant Brody einzustellen. Brody selbst gefährdet seine Ehe durch heftige Überreaktionen - und hat eine besondere Begegnung bei einem Veteranen-Selbsthilfetreffen.

