Homeland
Folge 6: Ein verdammtes Wrack
48 Min.Ab 12
Bei der Observation von Roya kommt heraus, dass sie sich offenbar mit Bassels Nachfolger trifft. Da von der Zusammenkunft keine Tonaufnahmen erstellt werden konnten und die Identität des Mannes ebenfalls unklar bleibt, beschließt Peter, Bassels Haus in Gettysburg zu durchsuchen. Dabei passiert allerdings ein schreckliches Unglück ... David deckt unterdessen eine beunruhigende Wahrheit auf.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
