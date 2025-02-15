Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Jemand namens Max

20th CenturyStaffel 8Folge 8
Jemand namens Max

Jemand namens MaxJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 8: Jemand namens Max

47 Min.Ab 16

Jalal droht, Max hinzurichten, sollte das Todesurteil an seinem Vater vollstreckt werden. Obwohl Präsident Hayes zunächst einen Aufschub um 24 Stunden erwirkt, überzeugt sein außenpolitischer Berater John Zabel ihn schließlich, den Talibanführer dennoch vor Ablauf der Zeit hinrichten zu lassen - und damit Max' Todesurteil zu unterschreiben. Carrie ist am Boden zerstört, als sie Zeugin von Max' Schicksal wird und macht Saul für den Tod ihres Freundes verantwortlich.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen