Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 7vom 03.07.2025
Folge 7: Wettlauf gegen die Zeit

45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Lieutenant Joe Kenda widmet sich einem kniffligen Fall: Eine Lehrerin bricht aus zunächst unerklärlichen Gründen in der Schule zusammen. Im Krankenhaus stellen die Ärzte Vergiftungssymptome bei der Frau fest, die auf eine lebensbedrohliche Substanz in ihrer Wasserflasche hinweisen. Die Ermittler tun alles, um den Mordanschlag schnellstmöglich aufzuklären. Doch vorher müssen sie den Kreis der Verdächtigen eingrenzen.

Rive Gauche Television
