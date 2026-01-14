Paparazza von LippsteinJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 24: Paparazza von Lippstein
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jack beobachtet, wie Tom, Anna und Liv hinter den Vorhang von Zimmer 13 verschwinden, doch Richard glaubt ihm nicht. Victoria blamiert sich beim Casting, während Liv in Ohnmacht fällt – und trotzdem die Rolle bekommt. Tom installiert eine Fernsteuerung für die Maschine, aber Liv drückt zu früh den Knopf. Der Hase ist noch drin, als die Maschine aktiviert wird!
