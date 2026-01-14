Marshmallows, Bäuerchen und LiebesgeschichtenJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 34: Marshmallows, Bäuerchen und Liebesgeschichten
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Freunde entdecken, dass jemand anderes nun in Zimmer 13 wohnt – ein älterer Mann, den niemand kennt. Tom erkennt ihn: Es ist Professor Magelaan, gealtert! Er behauptet, seit Jahrzehnten im Hotel gelebt zu haben, um auf sie zu warten.
