Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jack und Liv streiten, ob sie überhaupt zurück wollen – dort gibt es vielleicht kein Happy End. Anna entdeckt im Keller ein zweites, moderneres Steuerpult. Magelaan startet die Sequenz – diesmal funktioniert es. Doch er selbst bleibt zurück, um den Prozess zu stabilisieren.

