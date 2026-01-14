Big Brother is watching youJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 41: Big Brother is watching you
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jack und Liv streiten, ob sie überhaupt zurück wollen – dort gibt es vielleicht kein Happy End. Anna entdeckt im Keller ein zweites, moderneres Steuerpult. Magelaan startet die Sequenz – diesmal funktioniert es. Doch er selbst bleibt zurück, um den Prozess zu stabilisieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick