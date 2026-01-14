Das Dienstmädchen LillyJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 49: Das Dienstmädchen Lilly
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Anna schwört, das Rätsel zu lösen, und bleibt im Hotel. Liv bekommt ein Angebot aus Hollywood, und Victoria beschließt, doch in die Hotelleitung einzusteigen. Jack findet unter dem Schreibtisch seines Vaters ein altes Tagebuch – darin steht: „Die Maschine funktioniert wieder.“
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick