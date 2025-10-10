House of the Dragon
Folge 1: Die Erben des Drachen
64 Min.Ab 16
Die Herrschaft über Westeros liegt fest in den Händen der Familie Targaryen. Der amtierende König Viserys hat bisher lediglich eine Tochter und wünscht sich einen männlichen Nachfolger. Als die Geburt seines zweiten Kindes bevorsteht, veranstaltet der Monarch ein Turnier, das die Ankunft eines langersehnten Sohnes zelebrieren soll. Daemon, der Bruder des Königs, kehrt für die Feierlichkeiten zum Familiensitz zurück. Auch er hat ein Auge auf den Thron geworfen ...
