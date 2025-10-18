Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 18.10.2025
52 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 16

Corlys Velaryon wendet sich hilfesuchend an den Kleinen Rat, da seine Flotte von Piraten überrannt wird, die die Trittsteine erobern wollen. Prinzessin Rhaenyra schlägt vor, Drachenreiter zu entsenden, was der König jedoch ablehnt. Viserys gerät immer mehr unter Druck, da er seine Nachfolge sichern muss. Eine Hochzeit mit Lord Corlys' zwölfjähriger Tochter soll die Beziehung zwischen den Häusern stärken.

