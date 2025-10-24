Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 24.10.2025
61 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Seit mehreren Jahren tobt die Schlacht zwischen Haus Velaryon und dem Krabbenspeiser auf den Trittsteinen. Daemon kämpft mit seinem Drachen an der Seite der Seeschlange, während sein Bruder den Konflikt ignoriert. Der König ist derweil mit seiner neuen Familie beschäftigt und feiert den zweiten Geburtstag seines Sohnes Aegon. Rhaenyra wird währenddessen zu einer baldigen Hochzeit gedrängt.

ProSieben
