ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 07.11.2025
65 Min. Ab 16

Corlys Velaryon liegt im Sterben, weshalb die Nachfolge für seinen Thron geklärt werden muss. Rhaenyras Sohn Lucerys soll den Posten übernehmen, doch auch Corlys' Bruder Vaemond will seinen Anspruch geltend machen. Daemon und Rhaenyra reisen mit ihren Kindern nach Königsmund, um den bettlägerigen König zu besuchen und den rechtmäßigen Herrscher von Driftmark bestimmen zu lassen.

