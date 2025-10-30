House of the Dragon
Folge 2: Rhaenyra die Grausame
67 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Nach dem Mord an Jaehaerys sinnt Königsmund nach Vergeltung. Otto Hohenturm instrumentalisiert die Tragödie, um Rhaenyra zu verteufeln. Rhaenyra selbst zweifelt an Daemons Loyalität. Ser Kriston Kraut schmiedet indes einen Plan, um Otto als Hand des Königs abzulösen, da Aegons Rachedurst ihn zu Fehlentscheidungen verleitet.
