How I Met Your Father
Folge 19: Zwielichtiger Parker
22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Jesse beschließt, bei seiner Freundin Parker einzuziehen. Während die Freunde beim Packen helfen, sucht Valentina, die vermutet, dass Sophie noch immer Gefühle für Jesse hegt, vergeblich nach dem Lied, das er für sie geschrieben hat. Beim Umzug stoßen Sophie und Sid auf Parkers Kreditkarte und Medikamente, die auf verschiedene Namen ausgestellt sind. Sie stellen Parker zu Rede ...
