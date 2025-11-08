Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Father

Handyfreier Tag

ProSiebenStaffel 2Folge 17vom 08.11.2025
Handyfreier Tag

Handyfreier TagJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Father

Folge 17: Handyfreier Tag

22 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Sophie, der die übermäßige Handynutzung ihrer Freunde auffällt, schlägt einen handyfreien Tag vor. Alle sind begeistert, ohne zu ahnen, was das letztendlich bedeutet. Sophie und Val sind auf einer Party, bei der sie auf Ian und seine Freundin treffen. Derweil hilft Charlie Ellen, sich von Rachel abzulenken, indem er sie zu einem Wellness-Tag einlädt. Jesse datet seine Kollegin Parker. Er versucht, sie zu beeindrucken - bis ihm auffällt, dass er seine Kreditkarte vergessen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Father
ProSieben
How I Met Your Father

How I Met Your Father

Alle 1 Staffeln und Folgen