How I Met Your Father
Folge 17: Handyfreier Tag
22 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Sophie, der die übermäßige Handynutzung ihrer Freunde auffällt, schlägt einen handyfreien Tag vor. Alle sind begeistert, ohne zu ahnen, was das letztendlich bedeutet. Sophie und Val sind auf einer Party, bei der sie auf Ian und seine Freundin treffen. Derweil hilft Charlie Ellen, sich von Rachel abzulenken, indem er sie zu einem Wellness-Tag einlädt. Jesse datet seine Kollegin Parker. Er versucht, sie zu beeindrucken - bis ihm auffällt, dass er seine Kreditkarte vergessen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick