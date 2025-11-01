How I Met Your Father
Folge 6: Universelle Therapie
21 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Ellen hat einen Platz bei einer angesagten Therapeutin ergattert. Dabei versucht sie allerdings auch, für ihre Freunde den ein oder anderen professionellen Rat zu bekommen. Während sich Sophie und Oscar näherkommen, bricht Jesse die Tour ab. Da er nicht zurück in die Schule will, jobbt er in einer Zeitarbeitsfirma und landet durch einen dummen Zufall in der Firma von Valentina.
