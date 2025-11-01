Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Father

Das Willkommensprotokoll

ProSieben Staffel 2 Folge 9 vom 01.11.2025
Das Willkommensprotokoll

How I Met Your Father

Folge 9: Das Willkommensprotokoll

20 Min. Folge vom 01.11.2025 Ab 12

Jesse trifft sich mit einer Frau namens Dana. Die Freunde aktivieren daraufhin das "Willkommensprotokoll", wie sie es immer bei einem potenziellen neuen Mitglied ihrer Clique tun. Da Jesses Herz jedoch noch an Sophie hängt, gestaltet sich das Kennenlernen eher schwierig. Sophie begleitet Valentina auf eine Premierenfeier. Val hat die berühmte Daphne Dupree eingekleidet. Als sie feststellt, dass zwei andere Gäste dasselbe Kleid tragen, muss schnell ein Notfallplan her.

