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How I Met Your Mother

Traum und Wirklichkeit

ProSiebenStaffel 1Folge 13vom 23.03.2026
Traum und Wirklichkeit

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How I Met Your Mother

Folge 13: Traum und Wirklichkeit

22 Min.Folge vom 23.03.2026

Auf der Hochzeit von Teds Freunden geht es rund: Während Marshall es lediglich auf den Kuchen abgesehen hat, hat Barney bereits eine der Brautjungfern im Visier. Auch Ted lernt jemanden kennen - die attraktive Victoria. Sie macht ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag: Sie könnten einen romantischen Abend verbringen, ohne sich danach je wiederzusehen. Gesagt, getan. Doch entgegen der Abmachung begibt sich Ted auf die Suche nach Victoria, was nicht ganz so einfach ist.

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