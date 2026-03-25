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How I Met Your Mother

Spieleabend

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 25.03.2026
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How I Met Your Mother

Folge 15: Spieleabend

22 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Ted will, dass Victoria endlich seine Freunde kennenlernt. Vorher bittet er jedoch seine Kumpels, nicht zu erzählen, dass er einmal in Robin verliebt gewesen ist. Beim gemeinsamen Treffen schlägt Marshall vor, dass sie ein von ihm entwickeltes Spiel probieren, bei dem man intime Dinge preisgeben muss. Für Barney verläuft das jedoch äußerst peinlich. Weil er völlig bloßgestellt wird, verlangt er auch von den anderen, dass sie ihr peinlichstes Erlebnis erzählen.

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