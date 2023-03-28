How I Met Your Mother
Folge 1: Das große Baby
21 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12
Ted und Robin sind frisch verliebt, doch in der Wohnung können sie ihr Glück nicht wirklich genießen, weil sie ständig mit Marshall konfrontiert sind, dem es nach der Trennung von Lily ziemlich schlecht geht. Auf ganz unterschiedliche Weise versuchen die Freunde, ihn dazu zu bringen, Lily zu vergessen: Ted besucht mit ihm ein Spiel der Yankees, Robin nimmt Marshall zum Schießen mit und Barney schleppt ihn in ein Striplokal.
Weitere Folgen in Staffel 2
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