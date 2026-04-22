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How I Met Your Mother

Wie Lily Weihnachten gestohlen hat

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 22.04.2026
Wie Lily Weihnachten gestohlen hat

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How I Met Your Mother

Folge 11: Wie Lily Weihnachten gestohlen hat

22 Min.Folge vom 22.04.2026

Heiligabend steht vor der Tür, und Lily dekoriert dafür nicht nur die Wohnung, sondern backt auch Kekse für das Fest. Doch dann kommt es plötzlich zum Streit zwischen ihr und Ted, woraufhin sie beleidigt den gesamten Schmuck abnimmt und in ihre Wohnung schleppt, was wiederum Marshall wenig erfreut. Indes ist Barney schrecklich erkältet und geht Robin damit gehörig auf die Nerven. Kurzerhand mischt sie ihm Kodein in den Tee und stellt ihn auf diese Weise für einige Zeit ruhig.

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