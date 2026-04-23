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How I Met Your Mother

Erste Male

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 23.04.2026
Erste Male

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How I Met Your Mother

Folge 12: Erste Male

22 Min.Folge vom 23.04.2026

Robin holt ihre kleine Schwester vom Flughafen ab, die das erste Mal zu Besuch in New York ist. Rein zufällig erscheint dort auch deren Mitschüler Kyle. Als ihr Katie gesteht, dass sie sich von ihm entjungfern lassen will, ist Robin völlig entsetzt. Alle Freunde - natürlich bis auf Barney - versuchen fieberhaft, Katie klar zu machen, dass sie noch warten soll. Und weil sie gerade dabei sind, packen sie auch noch die Geschichten von ihrem ersten Mal aus.

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