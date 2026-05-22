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How I Met Your Mother

Die Platin-Regel

ProSiebenStaffel 3Folge 11vom 22.05.2026
Die Platin-Regel

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How I Met Your Mother

Folge 11: Die Platin-Regel

21 Min.Folge vom 22.05.2026

Ted, der sich sein Arschgeweih weglasern lässt, ist begeistert von seiner Ärztin Stella. Als er sich mit ihr verabreden will, schreitet Barney zur Tat, um ihn davon abzuhalten. Er zeigt ihm Beispiele auf, dass man niemals Leute daten sollte, wenn man ständig von ihnen umgeben ist. Doch für Stella ist die Verabredung mit Ted nur rein freundschaftlich, denn als Ärztin darf sie ohnehin nichts mit Patienten anfangen.

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