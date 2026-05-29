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How I Met Your Mother

Die Kette des Anbrüllens

ProSiebenStaffel 3Folge 15vom 29.05.2026
Die Kette des Anbrüllens

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How I Met Your Mother

Folge 15: Die Kette des Anbrüllens

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Marshall hat seinen neuen Job in einer Top-Anwaltskanzlei angetreten und verzweifelt schon nach kurzer Zeit an seinem Chef "Artillerie-Arthur", der ihn so anbrüllt, dass Marshall tatsächlich heulen muss. Nachdem er sich Rat von seinen Freunden geholt hat, hält er sich an Barney, schreit seinen Chef ebenso an - und verliert prompt seinen Job. Jetzt muss er einen Weg finden, um Lily zu erklären, weshalb er seine Stelle los ist.

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