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How I Met Your Mother

Die Ziege

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 02.06.2026
Die Ziege

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How I Met Your Mother

Folge 17: Die Ziege

21 Min.Folge vom 02.06.2026

Nachdem Barney und Robin die Nacht miteinander verbracht haben, beschließen die beiden, niemandem etwas zu erzählen, schließlich hat Barney gegen den "Bro-Kodex" verstoßen. Das von ihm verfasste Regelwerk besagt, dass man nie etwas mit der Ex eines Kumpels anfangen darf - nun muss er jedoch einen Weg finden, seinen Ausrutscher Ted zu gestehen. Auf dem Weg zu Teds Überraschungsparty platzt diesem nun der Kragen und er kündigt Barney nach all den Jahren die Freundschaft.

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