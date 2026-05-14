How I Met Your Mother
Folge 5: Irre heiß
21 Min.Folge vom 14.05.2026
Ted hat eine neue Flamme: "Blahblah" und er haben sich im Internet kennengelernt. Als sie auf die Freunde trifft, möchte sie von ihnen wissen, wie sie sich kennengelernt haben. Ted vertraut ihr an, dass er am Abend, bevor Marshall und Lily sich das erste Mal getroffen haben, mit Lily im Bett gelandet ist. "Blahblah" ist daraufhin entsetzt, mit wie vielen Frauen Ted etwas hatte und flüchtet.
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