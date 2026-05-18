How I Met Your Mother
Folge 7: Spurensicherung
21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Marshall und Lily kommen zu dem Entschluss, dass es besser wäre, aus der WG auszuziehen. Marshall macht sich auf die Suche nach einer geeigneten Wohnung. Als die beiden einen Termin bei der Bank haben, muss Lily Marshall gestehen, dass sie enorme Schulden hat und somit der Traum vom Wohnungskauf zu platzen scheint. Barney hingegen hat auch Interesse an der Wohnung angemeldet und bekommt von der Maklerin für einen Tag den Wohnungsschlüssel.
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