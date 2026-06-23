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How I Met Your Mother

Sex mit der Ex

ProSiebenStaffel 4Folge 12vom 23.06.2026
Sex mit der Ex

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How I Met Your Mother

Folge 12: Sex mit der Ex

21 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Teds Ex Robin ist zu ihm gezogen und seitdem streiten sie sich ständig wegen ihrer Schlampigkeit. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihnen der Sex fehlt, der früher ihre Spannungen gelöst hat. Also beschließen sie, wieder damit anzufangen. Barney, der ein großes Problem hat, gesteht Lily seine Gefühle für Robin ... Marshall hingegen hat ein ganz anderes Problem: Seine Angewohnheit, täglich mit einer Zeitschrift die Toilette aufzusuchen, wird in seiner neuen Firma zum Problem.

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