How I Met Your Mother
Folge 13: Drei Tage Schnee
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Lily und Marshall haben im Laufe der Jahre einige eigenwillige Beziehungsrituale entwickelt. Wenn Lily zum Beispiel am Flughafen ankommt, holt Marshall sie ab und trägt dabei eine Chauffeursmütze. Lily bringt von ihrem Abflugort jedes Mal ein Sixpack Bier mit. Als sie beschließen, diese Rituale abzuschaffen, erweist sich dies als schwieriger als gedacht ... Barney und Ted lernen unterdessen zwei Studentinnen aus Arizona kennen, mit denen sie sich verabreden.
Weitere Folgen in Staffel 4
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