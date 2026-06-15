How I Met Your Mother
Folge 6: Unter dem Tisch
20 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nachdem Ted von Stella am Tag der Hochzeit verlassen wurde und sie wieder mit ihrem Ex Tony zusammen ist, müsste er am Boden zerstört sein. Aber bereits am Abend danach hat Ted den Schmerz offenbar überwunden und versichert, dass es ihm gut gehe. Die Freunde beschließen, essen zu gehen. Die Entscheidung für ein Lokal fällt allerdings schwer, da Ted bestimmte Gegenden von New York City meiden möchte, in denen sich Stellas Lieblingslokale, Friseur oder Fitness-Studio befinden.
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