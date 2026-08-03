How I Met Your Mother
Folge 17: Sag einfach nein
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Barney hat die Wahnsinnsfrau Anita kennengelernt. Aber es gelingt ihm einfach nicht, sie ins Bett zu kriegen. Ted fällt auf, dass Anitas Verweigerungshaltung genau den Regeln eines Buches folgt, welches er bei Robin gefunden hat. Als Barney davon erfährt, sieht er seine Möglichkeit, Anita immer um zwei Schritte voraus zu sein. Beim Studium des Buches stellt Barney fest, dass Anita sogar die Autorin ist, was ihn zusätzlich anspornt - ohne zu ahnen, wer sie auf ihn angesetzt hat.
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