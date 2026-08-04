How I Met Your Mother
Folge 18: Bitte lächeln!
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Jeder Geburtstag ist für Lily ein ganz wichtiges Ereignis, das sie nur mit den engsten Freunden feiern will. Zu ihrem Ärger bringt Ted seine neue Freundin Amanda mit, von der er glaubt, dass sie "die Eine" ist. Lily möchte Amanda nicht auf dem Geburtstagsfoto haben, denn seit Jahren bringt Ted immer eine Frau mit - die er für "die Eine" hält ... Robin ist sauer, weil Barney auf jedem Foto gut getroffen ist. Nun will sie ein Foto machen, auf dem Barney richtig mies rüberkommt.
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