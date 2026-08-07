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How I Met Your Mother

Wie man sich bettet

ProSiebenStaffel 5Folge 21vom 07.08.2026
Wie man sich bettet

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How I Met Your Mother

Folge 21: Wie man sich bettet

21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Als Robin von Don gefragt wird, ob sie zu ihm ziehen will, hält Robin es an der Zeit, dass Ted und Barney endlich ihren neuen Freund kennenlernen. Beim Treffen erfährt Don, dass Barney vor ihm mit Robin zusammen war. Als Don sich mit Ted bespricht, erzählt Ted ihm, dass auch er ein Exfreund Robins ist. Don ist irritiert - und nachdem klar ist, dass seine Geschichte mit Robin etwas Ernstes ist, verspüren sowohl Barney als auch Ted den dringenden Wunsch, Robin wiederzuhaben ...

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