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How I Met Your Mother

Roboter gegen Wrestler

ProSiebenStaffel 5Folge 22vom 10.08.2026
Roboter gegen Wrestler

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How I Met Your Mother

Folge 22: Roboter gegen Wrestler

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Barney möchte in der Clique eine neue Tradition etablieren und besorgt Tickets für die Sportveranstaltung "Roboter gegen Wrestler". Robin sagt sofort ab und so macht sich der Rest der Truppe ohne sie auf den Weg. Ted findet in der Post, die eigentlich für die Vormieterin bestimmt war, eine Einladung zu einer Party in einer architektonischen In-Location. Er ist von dem intellektuellen Publikum hellauf begeistert, doch die anderen langweilen sich schrecklich ...

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