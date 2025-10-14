Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Die Weisheit des Universums

ProSiebenStaffel 5Folge 24vom 14.10.2025
Die Weisheit des Universums

How I Met Your Mother

Folge 24: Die Weisheit des Universums

21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Da Marshall sich so sehr ein Baby wünscht, hat Lily ihm einen Vorschlag gemacht: Sobald die Clique irgendwo einen Doppelgänger von Barney entdeckt, legen sie damit los, ein Kind zu zeugen. Schon bald entdecken sie einen brünetten Taxifahrer, der Barney total ähnlich sieht. Aber dann kommt Marshall dahinter, dass es sich in Wirklichkeit um Barney selbst gehandelt hat, der auf eine neue Art und Weise versucht, Mädels aus aller Welt aufzureißen.

