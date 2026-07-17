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How I Met Your Mother

Das perfekte Paar

ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 17.07.2026
Das perfekte Paar

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How I Met Your Mother

Folge 6: Das perfekte Paar

21 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Barney behauptet, dass die Ehe von Lily und Marshall bald am Ende ist. Denn er hat miterlebt, wie Lily ihren Mann aufgefordert hat, sein benutztes Geschirr sofort nach Gebrauch abzuspülen - was Marshall auch gemacht hat, ohne zu widersprechen. Damit er seine Männlichkeit bewahren kann, rät ihm Barney, sich den Wünschen seiner Frau in Zukunft zu widersetzen. Indes scheinen Barney und Robin ein Herz und eine Seele zu sein. Sie streiten sich nie und turteln ständig herum ... oder?

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