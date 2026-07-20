Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Der Durchhänger

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 20.07.2026
Der Durchhänger

Der DurchhängerJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 7: Der Durchhänger

21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Die Tatsache, dass Barney Ted seine Porno-Sammlung vermacht hat, ist ein deutliches Zeichen, dass Barney und Robin tatsächlich ein Paar sind. Allerdings machen die beiden keine verrückten Sachen mehr. Barney hat jetzt ein Beziehungsbäuchlein, und Robin sieht um Jahre gealtert aus. Zudem streiten sie sich von morgens bis abends. Aus diesem Grund kommen ihre Freunde zu der Überzeugung, dass man die beiden auseinanderbringen sollte. Lily hat eine Idee.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen