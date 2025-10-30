How I Met Your Mother
Folge 12: Positiv denken
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Die Clique erfährt, dass Lilys Schwangerschaftstest positiv ist. Die Tatsache, dass Lily nun ein Baby bekommt, lässt daraufhin jeden über sein Leben nachdenken - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Keiner von ihnen ahnt, dass sowohl Lily als auch Marshall insgeheim in Panik geraten und Zweifel haben, ob sie wirklich schon dazu bereit sind, ein Kind großzuziehen. Sie beschließen, sich lieber einen Hund zuzulegen. Daraufhin platzt Ted der Kragen ...
