How I Met Your Mother
Folge 13: Schlechte Nachrichten
21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Lily ist immer noch nicht schwanger und sucht deshalb mit Marshall den Spezialisten Dr. Stangel auf - der hat verblüffende Ähnlichkeit mit Barney. Lily und Marshall sind skeptisch und zögern, sich von ihm untersuchen zu lassen ... Robin hat einen neuen Redaktionsjob beim Sender World Wide News angetreten und muss feststellen, dass ihr ehemaliger Co-Moderator Sandy jetzt der Moderator der Sendung ist ...
