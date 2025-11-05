Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Der Verzweiflungstag

ProSiebenStaffel 6Folge 16vom 05.11.2025
Der Verzweiflungstag

Der VerzweiflungstagJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 16: Der Verzweiflungstag

21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Marshall ist nach dem Tod seines Vaters immer noch in Minnesota, um seiner Mutter beizustehen. Lily beschließt, hinzufliegen und ihn zum Valentinstag zu überraschen. Als sie ankommt, ist sie schockiert: Marshall hat sich wieder zu einem Jugendlichen zurückentwickelt, der den ganzen Tag Videospiele spielt und sich von seiner Mutter bedienen lässt ... Während es zwischen Ted und Zoey langsam ernst wird und Ted Panik bekommt, erklärt Barney den Valentinstag zum Verzweiflungs-Tag.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen