How I Met Your Mother

Denkmal

ProSiebenStaffel 6Folge 23vom 14.11.2025
Folge 23: Denkmal

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Ted muss sich vor dem Denkmalschutzkomitee entscheiden, ob es sich beim heruntergekommenen Hotel Arcadian tatsächlich um ein Denkmal handelt. Als Architekt hält er es nicht für erhaltenswert, aber als Person ist er in einem heftigen Konflikt. Seine Freundin Zoey kämpft gegen den Abriss des Gebäudes, denn sie hat dort auch einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Sein Kumpel Barney jedoch würde seinen Job verlieren, wenn das Arcadian ein Denkmal wäre. Wie wird sich Ted entscheiden?

