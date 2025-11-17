Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

ProSiebenStaffel 6Folge 24vom 17.11.2025
Folge 24: Neu ist immer besser

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Ted hat Angst, dass der Neubau der GNB eine Nummer zu groß für ihn ist. Barney und Robin haben nun Sorge, dass sich Ted aus diesem Grund wieder mit Zoey versöhnt. Als sie erfahren, dass sich die beiden in Brooklyn auf einen Kaffee verabredet haben, machen sich Barney und Robin sofort auf den Weg, um das zu verhindern ... Lily hat sich scheinbar den Magen verdorben - ihr ist ständig übel. Marshall, der dasselbe gegessen hat, zeigt jedoch keine Symptome. Was steckt dahinter?

