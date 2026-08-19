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How I Met Your Mother

Der Architekt der Vernichtung

ProSiebenStaffel 6Folge 5vom 19.08.2026
Der Architekt der Vernichtung

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How I Met Your Mother

Folge 5: Der Architekt der Vernichtung

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Ted lernt die sympathische Aktivistin Zoey kennen. Sie und ihre Freunde versuchen zu verhindern, dass das imposante und alte, aber verwahrloste Arcadian-Hotel dem neuen Hauptsitz der Goliath National Bank weichen muss. Zum Glück weiß Zoey nicht, dass Ted der Architekt des Neubaus ist. Da Ted nicht nur das Arcadian, sondern auch Zoey mag, droht er Barney, aus dem Projekt auszusteigen ... Währenddessen versuchen Marshall und Lily weiterhin, ein Baby zu bekommen.

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