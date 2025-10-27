How I Met Your Mother
Folge 9: Glitter
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Barney überrascht die Clique mit einer DVD, die einen Einblick in Robins Vergangenheit gibt. Robin war vor vielen Jahren Star einer nicht sehr erfolgreichen Serie im kanadischen Fernsehen. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Jessica spielte sie ein Duo namens "Space Teens", das im Weltraum mit Hilfe von Mathematik Kriminalfälle löst. Während Robin darauf besteht, dass es sich dabei um eine niedliche Kindersendung handelt, schmeißen sich die Freunde weg vor Lachen ...
