How I Met Your Mother
Folge 11: Plan B
21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Barney hat Nora mit Robin betrogen und Nora daraufhin verlassen, in der Hoffnung, dass es mit Robin etwas Ernstes werden könnte - doch die ist nach wie vor mit Kevin liiert. Während eines Trinkgelages kommen Barney und Ted auf die abstruse Idee, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Derweil überlegen Marshall und Lily, in das Haus von Lilys Großeltern auf Long Island zu ziehen. Robin tut alles Erdenkliche, um die beiden davon abzubringen und in New York zu halten.
