ProSiebenStaffel 7Folge 12vom 03.12.2025
Folge 12: Sinfonie der Erleuchtung

21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Robin hat Barney verraten, dass sie schwanger ist. Doch ist er tatsächlich nach dem One-Night-Stand der Vater? Oder ist es doch Robins Freund, der Psychologe Kevin? Oder gibt es eine noch viel größere Überraschung? Während Robin mit ihrem Schicksal hadert, nimmt Marshall einen ganz anderen Kampf auf: Der Weihnachtsfanatiker möchte sich im neuen Heim bei der Fest-Beleuchtung so richtig austoben. Doch das ist gar nicht so einfach ...

