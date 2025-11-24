How I Met Your Mother
Folge 5: Die Exkursion
21 Min.Folge vom 24.11.2025
Barney ist entsetzt: Nora hat ihn bezüglich ihres Alters angeschwindelt. Außerdem kann sie die Ewoks, die haarigen Waldbewohner aus den "Star Wars"-Filmen, nicht leiden. Ein harter Schlag für Barney. Marshalls Chef strebt derweil eine finanzielle Einigung mit Gruber Pharmaceuticals an - sehr zum Leidwesen von Marshall, der lieber vor Gericht ziehen würde. Indessen ist Ted mit seiner Klasse auf einer Exkursion, die sich jedoch komplett anders gestaltet als geplant.
