How I Met Your Mother
Folge 7: Noretta
21 Min.Folge vom 26.11.2025
Barneys Bruder James ist zu Besuch in New York. Es stellt sich heraus, dass er von Nora alles andere als begeistert ist, weil sie ihn an seine Mutter Loretta erinnert. Kevin stößt die anderen darauf, dass es völlig normal sei, bei der Partnerwahl eine Person auszuwählen, die Ähnlichkeit mit einem Elternteil hat. Das bringt die Clique zum Nachdenken ... Für Ted ist es indes ein bitterer Moment, als er feststellt, dass er der Einzige ohne festen Partner ist.
