Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Katastrophenschutz

ProSiebenStaffel 7Folge 9vom 28.11.2025
Katastrophenschutz

KatastrophenschutzJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 9: Katastrophenschutz

21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Der angekündigte Hurricane Irene versetzt ganz New York in Angst und Schrecken. Ted versucht seine Freunde dazu zu überreden, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Er hat in bester Pfadfinder-Manier bereits einen Mietwagen organisiert und eine Notfalltasche gepackt, um nach Westchester zu fahren. Leider hat er die Rechnung ohne seine Freunde gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen