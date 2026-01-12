Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Verhext (1)

ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 12.01.2026
Verhext (1)

Verhext (1)Jetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 11: Verhext (1)

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Teds selbst entworfener Wolkenkratzer wird eingeweiht. Zur großen Eröffnungsfeier lädt er seinen alten Professor ein, um ihm zu beweisen, was für ein großartiger Architekt aus ihm geworden ist. Professor Vinick kann sich aber an keinen Ted Mosby erinnern ... Barney ist unterdessen verhext: Er darf erst wieder reden, wenn einer seiner Freunde seinen Namen ausspricht. Ted erlöst Barney und erfährt prompt seine ernsten Absichten Patrice gegenüber ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen