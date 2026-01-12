How I Met Your Mother
Folge 11: Verhext (1)
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Teds selbst entworfener Wolkenkratzer wird eingeweiht. Zur großen Eröffnungsfeier lädt er seinen alten Professor ein, um ihm zu beweisen, was für ein großartiger Architekt aus ihm geworden ist. Professor Vinick kann sich aber an keinen Ted Mosby erinnern ... Barney ist unterdessen verhext: Er darf erst wieder reden, wenn einer seiner Freunde seinen Namen ausspricht. Ted erlöst Barney und erfährt prompt seine ernsten Absichten Patrice gegenüber ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick